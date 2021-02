Nach FAKT-Informationen ist auch Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne in die Diskussionen um den Verkauf involviert. Grimm-Benne hatte vor mehr als zehn Jahren als damalige AWO-Präsidentin einen verlustreichen Ankauf von zwei Krankenhäusern in Niedersachsen mitgetragen. FAKT liegen zwei Darlehensverträge des AWO-Standortes in Calbe an die beiden Häuser in Niedersachsen aus dieser Zeit vor.

Verlustreiche Ankäufe der AWO

Demnach finanzierte das Krankenhaus in Calbe mit 850.000 Euro den Kauf der Krankenhäuser mit. Die Einrichtungen in Niedersachen waren ein halbes Jahr nach dem Kauf insolvent. Auf die Anfrage welchen Anteil diese Kredite an der finanziellen Situation des Krankenhauses Calbe haben, wollte sich der zuständige AWO-Landesverband Sachsen-Anhalt nicht äußern.