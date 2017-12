Auch geduldete Flüchtlinge sollten aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit (BA) für das Arbeitsleben in Deutschland vorbereitet werden. BA-Vorstandschef Detlef Scheele sagte in Nürnberg, dazu gehöre vor allem, dass alle Geduldeten ebenso wie anerkannte Flüchtlinge an Integrations- und berufsbezogenen Sprachkursen teilnehmen könnten.