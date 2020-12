Anhänger der Initiative "Querdenken 711" – die Stuttgarter Telefonvorwahl ist 0711 – und Ableger der Bewegung sind in den vergangenen Monaten in vielen deutschen Städten gegen Beschränkungen in der Corona-Krise auf die Straße gegangen. Die Mischung der Teilnehmer ist vielfältig: Sie reicht von eher bürgerlichen Demonstranten, Esoterikern, Anhängern der Friedensbewegung bis hin zu Reichsbürgern und offen Rechtsextremen. Zuletzt war es im Zusammenhang mit den Demonstrationen auch immer wieder zu Gewalt gekommen.