In Deutschland gibt es immer weniger Schwimmbäder. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" und beruft sich auf Zahlen der Deutschen Gesellschaft für Badewesen. Demnach ist seit dem Jahr 2000 jedes zehnte Bad in der Bundesrepublik geschlossen worden. Laut der Sportstättenstatistik der Gesellschaft gab es damals in der Bundesrepublik noch 6.716 Schwimmbäder, inzwischen seien es nur noch knapp 6.000. Zu den 2.275 Hallen- und 2.700 Freibädern kämen rund 1.000 Schulschwimmbäder.

Über die Konsequenzen aus dem Bädersterben ist nun eine Debatte entbrannt. Wie es in dem Zeitungsbericht heißt, wirbt die Deutsche Gesellschaft für Badewesen mit einem "Masterplan" für mehr Schwimmbäder. Der Plan solle von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam umgesetzt werden. Vorbild dafür sei der "Goldene Plan" der Deutschen Olympischen Gesellschaft von 1959. Dadurch seien in den 1960er-Jahren Tausende neue Sportstätten errichtet worden.

Gestiegene Zahl der Badetoten und fehlende Schwimmkenntnisse

Blick auf das runde Schwimmbecken in der Frauenhalle im Stadtbad Halle. In Deutschland hat die Zahl der Bäder abgenommen. Bildrechte: MDR/Andreas Manke Der Vizepräsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Roland Schäfer (SPD), forderte eine stärkere Beteiligung des Bundes an der Finanzierung. Der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" sagte er: "Der Bund erwartet ja auch, dass Kinder richtig schwimmen lernen und die Menschen Sport treiben." Bevor über Steuersenkungen gesprochen werde, solle lieber in die kommunale Infrastruktur investiert werden.



Auslöser der Debatte war unter anderem die gestiegene Zahl der Badetoten in Deutschland. Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) sind in den ersten sieben Monaten diesen Jahres 280 Menschen ertrunken, 38 mehr als im Vorjahreszeitraum.

Experten sehen in der Schließung von Hallen- und Freibädern seit Jahren deutschlandweit einen besorgniserregenden Trend. Dies sei eine Ursache dafür, dass viele Kinder am Ende ihrer Grundschulzeit noch nicht schwimmen können. Grund für Schließungen sind meist Sparmaßnahmen von Kommunen.

Regierungsparteien wollen zusätzliche Mittel

Wegen der Hitzewelle hatten die Freibäder in diesem Sommer viele Besucher. Bildrechte: MDR/Silvio Zschage Die Bundesregierung sieht derweil den Erhalt der Bäder als Aufgabe von Ländern und Kommunen: Die Länder seien "aufgerufen, die Kommunen bei der Erhaltung der sozialen Infrastruktur zu unterstützen und tun dies auch mit eigenen Programmen", sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Marco Wanderwitz (CDU). Er verwies darauf, dass der Bund kommunale Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur unterstütze. Dafür seien im Bundeshaushalt für dieses Jahr 100 Millionen Euro vorgesehen.



Die sportpolitischen Sprecher von Union und SPD im Bundestag halten das allerdings nicht für ausreichend. Eberhard Gienger von der Union forderte vom Bundesfinanzminister, ein zusätzliches Sanierungsprogramm aufzulegen, "das eine anteilige Förderung gewährleistet". Und Detlev Pilger von der SPD kündigte an, dass seine Partei sich in den kommenden Haushaltsverhandlungen gegen den Widerstand des Koalitionspartners für ein langjähriges Programm einsetzen werde, "welches nicht nur einzelne Projekte mit wenigen Mitteln unterstützt, sondern welches flächendeckend in ganz Deutschland greift".

Kommunen fehlt Geld für Schwimmbäder