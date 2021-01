Details zum Umbau der Bonner Behörde sollen in der kommenden Woche veröffentlicht werden. Der Bafin wird im Wirecard-Skandal Versagen vorgeworfen. Der Zahlungsdienstleister Wirecard, der im Juni Insolvenz anmelden musste , soll jahrelang die Bilanzen gefälscht haben. Scholz hatte in der Folge angekündigt, der Bafin künftig mehr Kompetenzen und Durchgriffsrechte gegenüber Unternehmen zu verschaffen.

Hufeld gehörte der Bundesfinanzaufsicht seit 2013 an. Zunächst war er als Exekutivdirektor für den Bereich der Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht tätig. 2015 übernahm er dann als Präsident die Leitung der Bafin. Scholz sagte, Hufeld habe in den vergangenen acht Jahren die Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland und Europa maßgeblich geprägt und entscheidend vorangebracht. Die geplante organisatorische Reform der Bafin verbinde man aber mit einem "personellen Neuanfang".