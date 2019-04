Brandbrief an Scheuer Bahn-Betriebsräte besorgt über Schienenzustand

Hauptinhalt

Dramatisch unterfinanziert und in einem besorgniserregenden Zustand - in einem Brief an Verkehrsminister Andreas Scheuer zeichnen rund 270 Bahn-Betriebsräte ein düsteres Bild des Schienennetzes. Sie fordern deutlich mehr Investitionen in die Infrastruktur der Bahn.