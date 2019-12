Wenn ich mir andere Bahnhöfe anschaue - Köln oder Hamburg - da sieht es deutlich kritischer aus, zusätzliche Züge in den Bahnhof hineinzubekommen.

Nach Bahn-Angaben ist die Auslastung der Fernzüge inzwischen auf durchschnittlich 56 Prozent gestiegen. Naumann sieht vor allem zwei Instrumente, um Fahrgästen einen Sitzplatz in den Zügen zu gewährleisten: Die Auslastungsanzeige auf Bahn.de, in der App und an den Automaten sowie kontingentierte Sparpreise.