Maskenverweigerer können aber nicht nur von der Bundespolizei auf der Grundlage der Eisenbahn-Verkehrsverordnung vor die Zugtür gesetzt werden. Auch die Polizeien der Länder können das tun. Fährt zum Beispiel ein ICE von Berlin nach Leipzig, dann durchquert er vier Bundesländer. In jedem gilt momentan eine Corona-Verordnung, die das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln vorschreibt. Damit haben die Länder auch das Recht, im Zug zu überprüfen, ob die Maskenpflicht eingehalten wird.

Fazit: Um die Maskenpflicht durchzusetzen, ist es nicht unbedingt nötig, die Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn zu verändern, so wie es Detlef Müller von der SPD fordert. Das ist auch jetzt schon möglich. Dennoch kann das nicht schaden. Denn stellen Sie sich vor, Sachsen-Anhalt streicht plötzlich die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann könnten Reisende im ICE von Berlin nach Leipzig an der Landesgrenze ihre Maske für ein paar Minuten abnehmen.