Der Bahn-Vorstand müsse sich überlegen, ob er dieses Preissystem so fortführen könne, forderte Ferlemann. Er sei überrascht, wie viele Rabatte angeboten würden. Womöglich profitierten von all den Sparpreisen und Sonderrabatten nur wenige. Die Mehrheit zahle dafür einen höheren Normalpreis.

Die Bahn hatte für das erste Halbjahr eine durchwachsene Bilanz vorgelegt. Obwohl sie mehr Fahrgäste und mehr Umsatz verzeichnete, sank der Gewinn. Danach schrieb Bahnchef Lutz einen Brief an seine Topmanager, der aber an die Öffentlichkeit gelangte. Darin benannte Lutz zahlreiche Schwächen und kündigte einen Kurswechsel an. Seinen Vorstandskollegen warf er vor, Verantwortung hin- und herzuschieben. Zugleich rief er zu strenger Kostenkontrolle auf.