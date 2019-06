Allianz pro Schiene Mehr Investitionen in Schienen-Netz gefordert

Ein wichtiger Grund für die konstatierten Mängel ist laut Leenen "die langjährige Unterfinanzierung der Bahninfrastruktur in der Vergangenheit". Man sei "zu lange auf Verschleiß gefahren". Nötig sei ein deutliches Hochfahren der Investitionen, um die Infrastruktur zu modernisieren und die Kapazität auszubauen.

Offene Fragen

Offen blieb, welche Höhe an Pro-Kopf-Investitionen für eine erfolgreiche Verkehrswende in Deutschland die Allianz als notwendig erachtet und unklar im Hinblick darauf auch, inwieweit die europäischen Werte untereinander vergleichbar sind. So wird zwar darauf verwiesen, dass die Schweiz und Österreich besondere Anforderungen an ihr Schienennetz haben. Inwieweit deren hohe Investitionen auch durch ihre Gebirgslage bedingt ist, macht die Untersuchung aber nicht deutlich.

Gleichwohl aber heißt es dazu: "Auch Länder ohne Hochgebirgsketten wie Großbritannien, Dänemark und die Niederlande investieren in etwa doppelt so viel wie die Bundesrepublik in die Schiene." Vor allem die Schweiz, Österreich und Schweden werden hier als "Vorzeigeländer" bezeichnet und Deutschland als "Nachzügler".

SCI Verkehr SCI Verkehr ist nach eigenen Angaben eine auf den Verkehrs- und Bahnsektor spezialisierte Unternehmensberatung in Hamburg, Köln und Berlin. Als Kunden zählt sie Bahn- und Nahverkehrsunternehmen auf, industrielle Bahnzulieferer, spezialisierte Finanz-Unternehmen sowie Politik und Verwaltung.

Bewusstseinwandel