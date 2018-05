Jutta Cordt gibt sich gelassen. Nüchtern referiert die Chefin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge die Fakten rund um die Pannen der Behörden-Außenstelle in Bremen - sichtlich bemüht, die Wogen zu glätten. Einen Skandal könne sie nicht erkennen. Und vertuscht werde ebenfalls nichts, so Cordt. "Ich kann Ihnen eines versichern: Wir werden die Vorgänge aufklären", erklärt die Behördenchefin. "Sowohl die Unregelmäßigkeiten, die es in Bremen gegeben hat. Wir prüfen auch, wie Verfahren in der Vergangenheit aufgenommen und bewertet wurden."

Sachbearbeiter überprüfen Bescheide erneut

Das heißt konkret: Alle positiven Asylbescheide der Außenstelle Bremen ab dem Jahr 2000 werden nochmal überprüft - insgesamt geht es um 18.000 Fälle. Wie viele davon falsch sind, das wisse man in etwa drei Monaten, hofft Cordt. Sie erklärt: "Auch hier gilt für mich der Grundsatz, dass die Qualität den Vorrang hat." Dazu werde ein Bescheid von zwei Sachbearbeitern unabhängig geprüft - die Teams würden regelmäßig neu zusammengesetzt. Es gebe keine Hinweise, dass es außerhalb Bremens größere Unregelmäßigkeiten gegeben habe.

Seehofer schiebt politische Verantwortung ab

Innenminister Horst Seehofer (CSU) Bildrechte: dpa Auch CSU-Innenminister Horst Seehofer versucht, den Ball flach zu halten. Im Bundestag lobte er am Donnerstag die Mitarbeiter des BAMF und schiebt eine mögliche politische Verantwortung für Fehler indirekt seinem Amtsvorgänger zu. Seehofer erklärte in seiner Rede: "Deutlich vor meiner Amtszeit hat es Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten in der Außenstelle Bremen gegeben. Die Mitarbeiterin wurde vor meiner Amtszeit suspendiert und vor meiner Amtszeit hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen."

Die laufen derzeit weiter - es geht um die Frage, ob sich die Ex-Leiterin der Außenstelle Bremen bestechen ließ. Sie soll zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Menschen Asyl gewährt haben, obwohl die keinen Anspruch darauf hatten.

FDP plant Untersuchungsausschuss

Die FDP will sich derweil nicht allein auf Staatsanwalt und interne Prüfer beim BAMF verlassen. Wir haben Seehofer schon lange gesagt, dass er einen Schritt vor einem Untersuchungsausschuss steht, macht der Parlamentarische Geschäftsführer der Liberalen Marco Buschmann klar. Er sagt. "Diesen Schritt ist er mit seiner Parlamentsrede gegangen, indem er überhaupt keine Einsicht gezeigt hat. Deshalb werden wir dem Parlament einen Untersuchungsausschuss vorschlagen, der unter anderem die Vorgänge im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zum Gegenstand hat."

Aufklärung - nüchtern und sachlich