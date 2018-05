Tim Herden Bildrechte: ARD Hauptstadtstudio, Steffen Jänicke

Über Jahre hinweg waren die Missstände in Bremen der Führung des Bundeamtes für Migration und Flüchtlinge bekannt und wurden offenbar bis zuletzt gegenüber der Öffentlichkeit vertuscht. Möglicherweise auch aus Angst vor der Reaktion der Bevölkerung. Das war der falsche Weg. Ein offensives Vorgehen von Anfang an gegen die Verfehlungen der Bremer Behördenleiterin hätte den Vertrauensverlust begrenzen können. Nun sollte als sichtbares Zeichen Bamf-Präsidentin Jutta Cordt ihren Hut und damit politische Verantwortung übernehmen. Denn schuldig geblieben ist sie auch heute in der Befragung durch den Innenausschuss, warum sie das Innenministerium als vorgesetzte Behörde nicht über die Vorgänge informiert hat. Denn dass in über 1.200 Fällen in Bremen möglicherweise Asyl ohne Grund gewährt wurde, ist keine Lappalie.