Seehofer sagte am Mittwoch in Berlin, das Vertrauen in die Qualität der Asylverfahren und die Integrität des Ankunftszentrums Bremen sei massiv geschädigt worden. Eine Überprüfung von rund 4.500 Asyl-Entscheiden habe ergeben, dass in Bremen bewusst gegen gesetzliche Regelungen verstoßen worden sei. Auch interne Dienstvorschriften seien missachtet worden.