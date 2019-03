"Vergleichbar mit Großstadt" Bamf-Chef hält Zahl der Asylanträge für zu hoch

Hauptinhalt

Rund 162.000 Menschen haben 2018 in Deutschland Asyl beantragt. Das ist so viel wie eine Großstadt. Doch nur 35 Prozent erhielten am Ende einen Schutzstatus. Bamf-Chef Sommer hält die Zahl der Asylanträge für zu hoch.