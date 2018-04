Mutmaßlicher Korruptionsskandal beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Eine leitende Mitarbeiterin des Bamf soll in mehr als 1.200 Fällen Asylanträge positiv beschieden haben, obwohl es dafür keine rechtliche Grundlage gab.

Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Bremen am Freitag bestätigte, wird gegen die frühere Leiterin der Bamf-Außenstelle Bremen und drei Rechtsanwälte unter anderem wegen Bestechung und Bestechlichkeit und bandenmäßige Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragsstellung ermittelt. Vom Bamf war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Zuerst hatten der NDR, Radio Bremen und die "Süddeutsche Zeitung" über den Fall berichtet. Demnach soll die mittlerweile vom Dienst suspendierte frühere Bamf-Außenstellenleiterin in der Hansestadt mit drei Rechtsanwälten in Bremen, Oldenburg und Hildesheim zusammengearbeitet haben, die ihr offenbar systematisch Asylbewerber zugeführt hätten.

Bei den Antragstellern soll es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu großen Teilen um Jesiden aus Syrien gehandelt haben. Die Ermittlungen laufen bereits seit mehreren Monaten. Am Mittwoch und Donnerstag seien acht Objekte in Bremen und Niedersachsen durchsucht worden - darunter mehrere Kanzleien, hieß es.

Inwiefern die Anwälte oder die suspendierte Bamf-Mitarbeiterin finanziell profitiert hätten, sei bislang unklar, heißt es in dem Medienbericht. Die ehemalige Bremer Bamf-Leiterin solle zumindest Zuwendungen, etwa in Form von Restaurant-Einladungen, erhalten haben. Die Bremer Staatsanwaltschaft bestätigte dem Rechercheverbund, dass in dem Zusammenhang auch gegen einen Dolmetscher ermittelt werde.