Das Bundesinnenministerium hatte am Freitag überraschend mitgeteilt, dass Innenminister Horst Seehofer (CSU) Cordt von ihren Aufgaben entbunden hat. Sie hatte das Amt erst Anfang 2017 übernommen.



Das Bamf mit seiner Zentrale in Nürnberg war massiv in die Kritik geraten, als bekannt wurde, dass seine Bremer Außenstelle womöglich 1.200 Menschen Asyl ohne die nötige Rechtsgrundlage gewährt hatte. Auch Klagen über massive organisatorische Mängel bei der Behörde häuften sich.