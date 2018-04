Am Freitag war bekannt geworden, dass in der Bamf-Außenstelle in Bremen in 1.200 Fällen Asyl gewährt worden war, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben waren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen die frühere Leiterin der Außenstelle. Zu den Beschuldigten zählt auch ein Dolmetscher sowie drei Anwälte. Zu ihren Motiven gibt es noch keine Angaben.