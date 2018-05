Auffällige Asylzahlen Bamf überprüft zehn weitere Außenstellen

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - kurz Bamf - überprüft zehn weitere Außenstellen auf Unregelmäßigkeiten bei Asylentscheidungen. Das hat eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums bestätigt. In diesen Außenstellen seien jeweils Abweichungen von den durchschnittlichen Schutzquoten um zehn Prozentpunkten aufgefallen - nach oben wie nach unten. Den Angaben zufolge werden jetzt in repräsentativen Stichproben insgesamt 8.500 Fälle aus dem Jahr 2017 überprüft. Welche Außenstellen es genau sind, wurde nicht mitgeteilt.

Hintergrund ist die Affäre um die Bremer Bamf-Außenstelle. Dort sollen in den vergangenen Jahren in mehr als 2.000 Fällen ohne rechtliche Grundlage Asyl erteilt worden sein. Es gibt den Verdacht, dass für positive Bescheide auch Geld geflossen ist. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die frühere Leiterin der Bremer Außenstelle sowie gegen mehrere Rechtsanwälte. Das Bamf will nun mehr als 18.000 Asylbescheide aus Bremen unter die Lupe nehmen.

Darüber hinaus geht die Behörde Unklarheiten bei Asylbescheiden in seiner Außenstelle Bingen in Rheinland-Pfalz nach. Dort hat ein Mitarbeiter im Februar die Zentrale in Nürnberg um eine Überprüfung von Verfahren gebeten. Den Angaben des Ministeriums zufolge sollen Mitarbeiter in Bingen zu fachlich unterschiedlichen Bewertungen einzelner Asylverfahren gekommen sein. Dem Ministerium lägen aber keine Hinweise auf weitere Überprüfungen in Gießen und Karlsruhe vor. Das hatte zuvor die "Augsburger Allgemeine" behauptet.