Ärzte und Psychotherapeuten haben dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) einen unprofessionellen Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen vorgeworfen. Die Vorsitzende der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer, Elise Bittenbinder, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, in den Zurückweisungen von traumatisierten Geflüchteten sei zu erkennen, dass das Bamf für seine Schreiben oftmals Textbausteine nutze, um psychiatrische Gutachten und ärztliche Stellungnahmen als nicht ausreichend begründet abzuweisen.

Die Formulierung wirken Bittenbinder zufolge, als würden sich die Bamf-Mitarbeiter nicht mehr professionell mit jedem Einzelfall auseinandersetzen, sondern pauschal und manchmal sogar sehr differenziert unsachgemäß urteilen. So entstehe der Eindruck, dass es um politische Interessen gehe und nicht um Fachlichkeit oder den bestmöglichen Schutz von Opfern von Gewalt. In den vergangenen Jahren sei das Amt in seinen Entscheidungen immer rigider geworden.