Bundesjustizministerin Katarina Barley hat nach dem Datenskandal bei Facebook hochrangige Vertreter des US-Konzerns nach Berlin geladen. Sie will bei dem Treffen am kommenden Montag vor allem klären, ob Nutzer deutscher Accounts betroffen sind. Als hochrangiger Unternehmensvertreter wird auch der Cheflobbyist von Facebook Europa, Richard Allan, erwartet.

Die SPD-Politikerin forderte im Bundestag mehr Transparenz zum Umgang mit persönlichen Daten in sozialen Netzwerken und zur wirtschaftlichen Verwertung. Barley mahnte, Persönlichkeitsprofile seien der Rohstoff unserer digitalen Zeit.

In dem Zusammenhang und grundsätzlich will Barley neue Klagerechte für Verbraucher durchsetzen. Sie habe bereits einen Gesetzentwurf für eine Musterfeststellungsklage auf den Weg gebracht. Barley appellierte an ihre Kabinettskollegen, das Verfahren zügig abzuschließen. Dann könnten Verbraucher künftig gemeinsam klagen.