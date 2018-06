Bundesjustizministerin Katarina Barley hat nach dem mutmaßlichen Mord an der 14-jährigen Susanna F. aus Mainz vor einer Instrumentalisierung des Falles gewarnt. Die SPD-Politikerin sagte der Oldenburger "Nordwest-Zeitung", sie verwehre sich dagegen, wenn solche Fälle dafür genutzt würden, um Hass und Hetze zu verbreiten. Der Mord an der Schülerin sei ein "unerträgliches Verbrechen". Es müsse alles getan werden, um diese Tat aufzuklären. Dazu gehöre auch die Frage, wie der Tatverdächtige das Land verlassen konnte.

Blumen liegen neben einem Foto des getöteten Mädchens Bildrechte: dpa

Das Mädchen aus Mainz war am 6. Juni unweit von Bahngleisen in Wiesbaden gefunden worden. Die Obduktion ergab, dass es vergewaltigt und getötet worden war. Verdächtigt wird ein 20-jähriger Iraker, der vorige Woche mit seiner Familie in den Nordirak ausgereist war. In der Nacht zum Freitag hatten ihn kurdische Sicherheitskräfte im Nordirak auf Bitten der Bundespolizei festgenommen. Verschiedene Medien berichteten, dass er schon heute Abend nach Frankfurt gebracht werden soll. Bundesjustizministerium, hessisches Innenministerium und Bundespolizei gaben keine Erklärungen dazu ab.