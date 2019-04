Das EU-Parlament hatte die Reform bereits beschlossen . Nun wird der EU-Rat - dem alle Regierungen der Europäischen Union angehören - voraussichtlich am 15. April entscheiden. Barley stimmt nicht selbst ab. Das sollen die eigentlich fachfremden Agrarminister tun, um noch eine Billigung vor der Europawahl zu erreichen. Für Deutschland entscheidet also Julia Klöckner. Jedoch muss Barley als zuständige Ministerin die Weisung erteilen. Wird die Richtlinie angenommen, haben die EU-Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit, sie umzusetzen.

Uploadfilter waren der größte Streitpunkt in der Reform. Nach Auffassung von Kritikern werden diese zu Einschränkungen der Meinungsfreiheit im Internet führen. Es wird angenommen, dass vor allem große Konzerne wie Google und Facebook Uploadfilter einsetzen, um Urheberrechtsverstöße zu erkennen und zu blockieren. Kleinere Unternehmen dagegen könnten nicht über das Know-How verfügen. Nach großen Protesten - auch in mitteldeutschen Städten - hatten CDU und SPD zuletzt betont, dass sie auf Uploadfilter verzichten wollen.

Die Justizministerin wird in der Koalition dafür kritisiert, dass sie in der EU-Debatte die Urheberrechtsreform mitträgt, sich zugleich aber von ihr distanziert. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer warf ihr Inkonsequenz vor: Barley will als SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl mit einem Nein zur Urheberrechtsreform in den Wahlkampf ziehen.