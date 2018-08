Konkret untersuchten die Macher der Studie die Mortalitätsraten bei Eingriffen an der Bauchschlagader. Demnach lag diese in Krankenhäusern mit einer hohen Zahl an derartigen Operationen um 2,6 Prozentpunkte niedriger als bei Kliniken mit geringen Fallzahlen.

Darüber hinaus listet der Report die Krankenhauskosten sowie die Häufigkeit von Klinikaufenthalten in den einzelnen Bundesländern auf. Demnach gehen Thüringer bundesweit am häufigsten ins Krankenhaus. 2018 waren von 1.000 Versicherten 242 im vergangenen Jahr wenigstens einmal im Krankenhaus. Ähnlich häufig gingen die Sachsen-Anhalter in die Klinik, die Sachsen liegen mit 224 Aufenthalten pro 1.000 Versicherten im Mittelfeld. Am seltensten zog es Baden-Württemberger in eine Klinik.