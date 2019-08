In den mitteldeutschen Ländern wird hingegen vergleichsweise wenig gebaut. In keinem deutschen Bundesland entsteht so wenig neuer Wohnraum wie in Sachsen-Anhalt mit nur 16 Wohnungen auf 10.000 Menschen.



Ähnlich sieht es in Thüringen aus, hier entstanden 2018 20 Wohnungen pro 10.000 Einwohner. Zwischen den beiden mitteldeutschen Ländern steht im Ranking nur noch das Saarland (19).