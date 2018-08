Der Bund will Landwirten, die wegen der Dürre starke Ernteeinbußen hinnehmen mussten, finanziell unter die Arme greifen. Angesichts der Ernteschäden "nationalen Ausmaßes" sollen Nothilfen von 150 bis 170 Millionen Euro bereitgestellt werden, sagte Agrarministerin Julia Klöckner am Mittwoch in Berlin.