Seit Jahren ginge das so, obwohl die Asthmatikerin schon lange dagegen protestiere. Zum Gesundheitsschutz der Fahrer gibt es Traktoren mit Überdruckkabinen und Belüftungsanlage. Während Karin Thiel und ihre Pferde nur wenige Meter daneben leben – Haus und Koppel stehen in einer Senke. Ihr Grundstück sei beim Sprühen in Schwaden gehüllt, erzählt sie.