In Berlin werden am Dienstagmittag gut 10.000 Bauern mit rund 5.000 Traktoren am Brandenburger Tor erwartet. Die Landwirte folgten damit einem Aufruf der Initiative "Land schafft Verbindung". Sie wollen gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren.



Im Vorfeld der Kundgebung äußerte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner bei MDR AKTUELL, dass sie Verständnis für die Proteste habe. Dazu sind Bauern aus ganz Deutschland angereist. Bereits am Wochenende kam es durch lange Traktorenkonvois auf Autobahnen und Landstraßen zu Verkehrsbehinderungen – auch in Mitteldeutschland. Noch einmal mehr als 1.800 Traktoren machten sich am frühen Dienstagmorgen aus Brandenburg in die Hauptsatdt auf den Weg.