Geringere Erträge durch neue Düngeverordnung befürchtet

Der neue Entwurf der Düngeverordnung sieht vor, dass Landwirte, die über einem belasteten Grundwasserleiter Landwirtschaft betreiben, ihre Düngung um 20% reduzieren sollen. Auch das Grundwasser unter den Äckern von Martin Dippe gilt als mit Nitrat belastet, es ist ein sogenanntes rotes Gebiet.

Martin Dippe ist Mitorganisator der Demo in Dessau ... Bildrechte: MDR/Benjamin Arnold Martin Dippe kann das jedoch nicht nachvollziehen. Sein Familienbetrieb betreibt reinen Ackerbau, hält keine Tiere. In der Düngung arbeite man mit den neusten technischen Möglichkeiten. Das bedeutet, bevor gedüngt wird, wird der Stickstoffgehalt im Boden analysiert und danach errechnet, wie viel Nährstoffe die Pflanzen benötigen, um optimal zu wachsen. Für diese Bilanzierung gibt es eine Dokumentationspflicht.



Eine Überdüngung koste erstens unnötiges Geld, schade zweitens dem Boden und widerspreche damit den eigenen Interessen der Landwirte, so Dippe. Er befürchtet, dass durch die Reduzierung der Düngung die Ernte eine schlechtere Qualität haben wird und damit weniger Umsatz abwirft. Der wirtschaftliche Druck in der Landwirtschaft ist hoch. Die Qualität der Ernte entscheidet über den Erfolg.

Bauern kritisieren EU-Messstellennetz für Nitratwerte

Die Landwirte wollen die neue Düngeverordnung mit allen Mitteln verhindern. Vor dem Umweltbundesamt in Dessau kritisieren sie dabei vor allem das bundesweite EU-Nitratmessnetz. Dieses dient der Berichterstattung nach Brüssel über die Nitratbelastung des Grundwassers in landwirtschaftlich genutzten Gebieten. Deutschland messe zu wenig und darüber hinaus an den falschen Stellen, so der Vorwurf der Landwirte. Diese Kritik ist nicht neu. Bereits 2012 bemängelte die EU eine zu geringe Messstellendichte in Deutschland.

... und viele Landwirte folgten dem Ruf zum Protest. Bildrechte: MDR/Benjamin Arnold Ursprünglich wurde ein sogenanntes Belastungsmessnetz mit 186 Messstellen betrieben. Die vor allem an Messpunkten lagen, an denen von einer erhöhten Grundwasserbelastung auszugehen war. Erst 2015 wurde das Messstellennetz auf 697 Messstellen ausgebaut. Die ermittelten Werte flossen erstmals 2016 in den Nitratbericht ein. Durch die Erweiterung sank die relative Anzahl der über dem Grenzwert von 50/Mg Nitrat pro Liter liegenden Messstellen von rund 36% auf knapp 28%. Doch trotz des Ausbaus: Das deutsche EU-Nitrat-Messstellennetz ist nur schwer vergleichbar mit den Messnetzen in anderen EU-Mitgliedsstaaten. Der EU-Durchschnitt liegt bei acht Messstellen pro 1.000 Quadratkilometern. In Deutschland sind es nur 1,9. Die EU definiert keine einheitliche Regelung für Messnetze. Es fehlen verbindliche Standards.

Messwerte können verursacht sein durch Jahrzehnte zurückliegende Düngepraxis

Bei der Bewertung, ob ein Grundwasserleiter als rot, also mit Nitrat belastet, oder als grün einzustufen sei, spielt das EU-Nitratmessnetz keine Rolle. Die Bundesländer betreiben ein weiteres Messnetz, das Wasserrahmenrichtlininen-Messnetz.

Mit mehreren Tausend Messstellen ist das WRRL-Netz im Vergleich zum EU-Nitratmessnetz deutlich differenzierter. Die Messergebnisse des WRRL-Messnetzes entscheiden darüber, ob ein Grundwasserkörper im schlechten chemischen Zustand ist und somit rot markiert wird, oder ob er als grün, im guten chemischen Zustand, eingestuft wird. Gemessen werden die Nitratwerte im Grundwasser. Und genau hier sehen viele Landwirte ein Problem.

Sachsen und Sachsen-Anhalt mit Binnendifferenzierung bei Bodenbeschaffenheit gescheitert

Um zumindest eine genauere Differenzierung bei der Bewertung der Belastung der Grundwasserkörper vorzunehmen, haben die Landwirtschaftsministerien von Sachsen und Sachsen-Anhalt eine sogenannte Binnendifferenzierung ausgearbeitet. Hier werden zuzüglich der Nitrat-Messwerte weitere Faktoren mit einbezogen. Zum Beispiel die Bodenqualität. Durch diese Binnendifferenzierung konnte der Anteil der roten Gebiete deutlich gesenkt werden.