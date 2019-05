Bei der chirurgischen Kastration von Ferkeln sollen Bauern die Tiere künftig selbst betäuben dürfen. Das Bundeskabinett in Berlin beschloss am Mittwoch in Berlin eine Verordnung des Landwirtschaftsministeriums von Julia Klöckner, nach der die Verwendung des Narkosemittels Isofluran künftig auch durch die Landwirte oder andere "sachkundige Personen" erlaubt sein soll. Der Verordnung müssen noch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Sie soll in der zweiten Jahreshälfte in Kraft treten.