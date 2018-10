Für das neue Baukindergeld sind bislang mehr als 21.000 Anträge eingegangen. Das geht aus Zahlen des Bundesbauministeriums hervor, die dem MDR vorliegen. Würden alle Anträge bewilligt, entspräche das einer Fördersumme von knapp 459 Millionen Euro.

Großes Interesse im Norden

Am größten ist das Interesse an der neuen Leistung in Schleswig-Holstein: Dort kommen auf 100.000 Einwohner rund 34 Anträge. Die meisten Anträge in absoluten Zahlen kamen aus dem einwohnerstärksten Bundesland: In Nordrhein-Westfalen bewarben sich rund 5.000 Familien um den Zuschuss. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurden insgesamt knapp 2.200 Anträge gestellt. Besonders in Sachsen ist das Angebot nicht sehr gefragt: Hier kommen statistisch gesehen nur 23,5 Anträge auf 100.000 Einwohner. In Sachsen-Anhalt sind es rund 28, in Thüringen 28,5.

Niedrigere Grundstückspreise im Norden - mehr Anträge

Das größere Interesse an der Förderung im Norden Deutschlands könnte mit den Grundstückspreisen zusammenhängen. Stefan Kofner, Professor für Wohnungs- und Immobilienwirtschaft an der Hochschule Zittau-Görlitz, sagte dem MDR: "Die Preise für baureifes Land und Immobilien sind in den norddeutschen Flächenländern noch vergleichsweise niedrig. In den nicht so angespannten Märkten scheint die Förderung wirksamer zu sein." In Süddeutschland und Berlin seien wahrscheinlich die Bauland-Preise der limitierende Faktor.

Wenig Wohneigentum und wenig Optimismus in Sachsen