Die drei mitteldeutschen Länder liegen in absoluten Zahlen deutlich hinter anderen Regionen. Die Zahl der Anträge im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist aber durchaus ähnlich, wie in den "reichen" Bundesländern im Westen. In Bayer liegt die Zahl mit 45 Anträgen auf 100.000 Einwohner sogar vergleichsweise niedrig. In Sachsen sind es 52, in Thüringen 58 und in Sachsen-Anhalt sogar 63.

Bundesweiter Spitzenreiter bei Baukindergeldanträgen ist Niedersachsen. Das Land hat knapp doppelt so viele Einwohner wie Sachsen, verzeichnete aber knapp drei Mal so viele Anträge, nämlich 76 auf 100.000 Einwohner. Zweiter "Sieger" ist Schleswig-Holstein mit 75 Anträgen.

Viele Anträge in ländlichen Bundesländern

Vor allem in ländlich geprägten Bundesländern im Norden Deutschlands liegen also die Zahlen höher, wie in Mecklenburg-Vorpommern (71), Brandenburg (73) oder Schleswig-Holstein und Niedersachsen. In der Millionenstadt Berlin, in der Wohnraum fehlt, wurden im Gegensatz dazu sehr wenige Anträge im Vergleich zur Bevölkerungszahl (20) eingereicht. Ebenso in Hamburg mit 26 Anträgen auf 100.000 Einwohner.

FDP: "Ausschließlich Mitnahmeeffekte"

Vor diesem Hintergrund ist auch die scharfe Kritik der FDP an der Fördermaßnahme zu sehen: "Gerade dort, wo die Wohnpreise jetzt schon am höchsten sind, wirkt das Baukindergeld nicht", sagte Daniel Föst, Fachpolitiker der Bundestagsfraktion. "Kein Wunder, denn für die meisten Familien in den Metropolen ist ein Eigenheim ohnehin nicht mehr bezahlbar." Das Baukindergeld fördere willkürlich vor allem dort, wo Familien sowieso bauen. "Es kommt ausschließlich zu Mitnahmeeffekten, es wird kein Eigenheim zusätzlich geschaffen und die Baupreise werden durch die Förderung dennoch kräftig steigen."

Bis zu drei Milliarden Euro im Jahr

Für den Bau eines Hauses oder den Kauf einer Immobilie zahlt der Staat beim Baukindergeld einen Zuschuss von 1.200 Euro je Kind und Jahr, und zwar über einen Zeitraum von zehn Jahren. Das entspricht also 12.000 Euro pro Kind. Es gibt allerdings Verdienstgrenzen und ein paar weitere Regeln zu beachten.