Abstimmung im Landtag Bayern beschließt umstrittenes Polizeigesetz

Die CSU hat die umstrittene Verschärfung des bayerischen Polizeirechts durchgesetzt. Und das, obwohl vielfach Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes laut geworden waren. Die christsoziale Mehrheit im bayerischen Landtag verabschiedete das neue Polizeiaufgabengesetz mit 89 zu 67 Stimmen gegen SPD, Grüne und Freie Wähler.

Polizeibeamte in Bayern sichern einen Tatort. Bildrechte: dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verspricht sich durch das neue Polizeigesetz weniger Straftaten. Bildrechte: dpa

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verteidigte das neue Gesetz: "Es wird Leben retten, es wird Menschen helfen, nicht zu Opfern zu werden." SPD und Grüne haben Klagen vor dem Verfassungsgerichtshof angekündigt.



Gegen das Gesetz gibt es in Bayern so große Proteste wie seit langem nicht mehr gegen eine Entscheidung einer CSU-Regierung. Vergangenen Donnerstag waren deswegen über 30.000 Menschen in München auf die Straße gegangen.