Bayern: Corona-Panne in Bayern: 46 positiv Getestete noch nicht gefunden

Hauptinhalt

Nach der Corona-Testpanne in Bayern sind mehr als 40 positiv getestete Reiserückkehrer noch nicht darüber informiert, dass sie das Coronavirus in sich tragen. Das hat die bayerische Gesundheitsministerin Huml am Samstag eingeräumt.