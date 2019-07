CSU-Chef Markus Söder hat Forderungen nach einem Zentralabitur in Deutschland zurückgewiesen. Der bayerische Regierungschef stellte am Montag klar: Das "wird es auf keinen Fall mit Bayern und der CSU geben". Die Idee eines Zentralabiturs sei nicht nur falsch, so Söder, die CSU wolle das Gegenteil.