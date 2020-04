Rund 30.000 bayerische Künstler, die auch Mitglied in der Künstlersozialkasse sind, sollen künftig mehr Hilfen bekommen. Söder sagte zu, dass sie monatlich 1.000 Euro bekommen sollen. Während kulturelle Einrichtungen mit den bisherigen Maßnahmen bereits schon geholfen werde, gebe es zugegebenermaßen eine Gruppe, "die durch jedes Raster fällt", sagte Söder.

Außerdem wird Bayern als erstes westdeutsches Bundesland eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften – wie Supermärkten – einführen. Von der kommenden Woche an sollen Mund-Nasen-Schutz, Alltagsmasken oder auch Schals Pflicht sein, sagte Ministerpräsident Söder.

Bayern ist damit nach Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern das dritte Bundesland mit einer Maskenpflicht. In Sachsen muss seit Montag beim Einkauf und im Nahverkehr ein Mund-Nasen-Schutz oder Schal getragen werden, in Mecklenburg-Vorpommern vom 27. April an im Nahverkehr.