Ob es klappt mit der bürgerlichen Option, zeigt sich in den nächsten Wochen. Am Montag treffen sich die Parteien in ihren jeweiligen Vorständen, um über die Ergebnisse zu beraten. So lange Koalitionsverhandlungen wie im Bund wird es in Bayern nicht geben. Die bayerische Verfassung regelt das streng: In drei Wochen muss der Landtag das erste Mal zusammentreten. Eine Woche später muss der Ministerpräsident gewählt werden. Sollte dort keine Mehrheit zustande kommen, haben die Parteien nochmal drei Wochen Zeit - spätestens Anfang Dezember muss die Regierung stehen, sonst gibt’s Neuwahlen.