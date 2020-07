Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert verpflichtende Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten. Zugleich kündigte er Stationen für freiwillige Tests an Autobahn-Grenzübergängen zu Österreich sowie an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg an.