Daneben bestätigte die Fraktion Thomas Kreuzer als Vorsitzenden und nominierte die bisherige Bau- und Verkehrsministerin Ilse Aigner zur Kandidatin als Landtagspräsidentin. Laut Verfassung muss die Präsidentin in der konstituierenden Sitzung gewählt werden, der Ministerpräsident spätestens am 5. November.

Noch völlig offen ist, welche Regierung Söder anführen wird. Am Mittwoch will die CSU mit den Freie Wählern und den Grünen erstmals sondieren. Ob es auch Gespräche mit der SPD geben wird, ist offen. Der SPD-Landesvorstand will erst am Sonntag entscheiden, ob man dazu bereit ist.