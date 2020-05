Der nach Anschlägen auf Geschäfte türkischstämmiger Inhaber in Bayern festgenommene Tatvervdächtige ist nach eigener Aussage Anhänger der IS-Terrormiliz. Wie Oberstaatsanwalt Georg Freutsmiedl am Sonntag mitteilte, hat der 25-Jährige die Taten gestanden. Als Motiv habe seinen Hass auf Türken genannt.

Am Freitagabend nahm die Polizei den 25-Jährigen am Bahnhof in Mühldorf am Inn fest. Nach Polizeiangaben wurden im Gepäck des Mannes "Materialien gefunden, mit denen man Sprengstoff herstellen kann". Daraufhin durchsuchten Ermittler zwei Wohnhäuser in Waldkraiburg und Garching an der Alz. Laut Polizei gab es "Hinweise auf gefährliche Gegenstände". Vorsorglich seien einige Wohnungen vorübergehend geräumt worden.