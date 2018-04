Beamte in Bayern und Sachsen verdienen bundesweit mit Abstand am besten, Berlin und das Saarland bezahlen ihre Staatsdiener am schlechtesten. Das geht aus dem jüngsten Besoldungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) hervor.

Mitteldeutschland schneidet recht gut ab

Sachsen, aber auch Sachsen-Anhalt und Thüringen bezahlen ihre Beamten demnach vergleichsweise gut. So landet Sachsen in den drei untersuchten Besoldungsgruppen A7, A9 und A13 jeweils auf Platz zwei. Knapp dahinter folgt Thüringen, auch Sachsen-Anhalt schafft es jeweils auf einen der vorderen Plätze. Das meiste Geld bekommen weiterhin die Beamten in Bayern. Sie verdienen gerechnet auf eine 40-Stunden-Woche bis zu 10 Prozent mehr als ihre Kollegen im Saarland und in Berlin.

DGB spricht von Besoldung nach Gutsherrenart

Der DGB nannte die großen Unterschiede im Besoldungssystem ungerecht und spricht in dem Report von einer "Besoldung nach Gutsherrenart". Viele Beamte und Beamtinnen würden trotz gleicher Tätigkeit je nach Dienstherrn teils sehr unterschiedlich alimentiert. Das Ergebnis sei ein Auseinandertriften der Besoldung. Vize-DGB-Chefin Elke Hannack sagte, es sei nicht nachvollziehbar, dass beispielsweise eine gerade in den Staatsdienst übernommene Justizvollzugsbeamtin in Berlin zwölf Prozent weniger Gehalt bekomme als ihre Kolleginnen in Bayern.

Gewerkschaft warnt vor Fachkräftemangel

Zugleich warnte der DGB vor zunehmenden Fachkräftemangel. Bund und Länder nähmen seit 2006 in Kauf, dass der öffentliche Dienst im Wettbewerb um Fachkräfte oft nicht mehr konkurrenzfähig sei, sagte Hannack. Gerade schlechter zahlende Länder hätten zunehmend Schwierigkeiten, für ihren Öffentlichen Dienst neues, qualifiziertes Personal zu gewinnen. "Schöne Werbeanzeigen allein reichen eben nicht, um als Dienstherr zu überzeugen. Auf attraktive Arbeitsbedingungen kommt es an, und dazu gehört auch die Bezahlung", sagte sie.