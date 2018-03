Die beamteten Staatssekretäre stehen an seiner Spitze, organisieren die Verwaltung und die fachliche Arbeit im Haus. Allerdings können sie als politische Beamte jederzeit in den Ruhestand versetzt werden. Das liege an der wichtigen Scharnierfunktion zwischen Bürokratie und Minister, erklärt die Verwaltungswissenschaftlerin Thurid Hustedt, Gastprofessorin an der FU Berlin: "Es muss ein ungestörtes Vertrauensverhältnis geben und das kann es nur, wenn der Minister auf diese Position jederzeit zugreifen kann."