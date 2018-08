Nach Gesetzesänderungen Asylanträge werden geringfügig schneller bearbeitet

Die Bearbeitung von Asylanträgen in Deutschland hat sich im zweiten Quartal 2018 beschleunigt. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, dauerte ein Asylverfahren in Deutschland durchschnittlich 7,3 Monate. Im ersten Quartal dauerten die Verfahren noch 9,2 Monate, im vergangenen Jahr waren es 10,7 Monate.

Zeitgleich ist den Angaben zufolge auch die Zahl der Antragsteller zurückgegangen. So hätten im Juli genau 15.199 Menschen einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Das waren knapp zehn Prozent weniger als im Juli 2017.

Am längsten müssen laut Bundesinnenministerium gegenwärtig Antragsteller aus Russland auf ihren Bescheid warten, die Dauer beträgt 13 Monate. Es folgen Antragsteller aus Pakistan (11,7 Monate) und Afghanistan (10,2 Monate). Deutlich kürzer ist die Verfahrensdauer mit fünf Monaten bei Syrern sowie vier Monaten bei Georgiern.

Mit dem "Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren", das 2016 im "Asylpaket II" eingeführt wurde, sollte sich vor allem die Verfahrensdauer bei Antragstellern aus sogenannten sicheren Herkunftsländern verkürzen. Die beschleunigten Verfahren sollen im Idealfall nicht länger als eine Woche dauern. In der Praxis spielen diese Verfahren aber so gut wie keine Rolle: Zum Einen werden sie laut Bundesinnenministerium nur in den beiden Asylzentren Manching und Bamberg durchgeführt. Zum anderen seien dort im ersten Quartal 2018 nur 155 Verfahren als beschleunigte Verfahren bearbeitet worden - und nur 15 davon innerhalb von sieben Tagen.