Michael Kreil : Ich habe mich an der gängigen Definition orientiert, nach der "Social Bots" Computerprogramme sind, die in den Sozialen Medien unterwegs sind und so tun, als ob sie Menschen seien, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Zu "Social Bots" gibt es bereits zahlreiche Untersuchungen. Ich glaube, die beiden einflussreichsten Untersuchungen dazu befassen sich mit der US-Wahl: "Social bots distort the 2016 U.S. Presidential election online discussion" der University of Southern California und "Bots and Automation over Twitter during the U.S. Election" der University of Oxford. Beide Studien werden z.B. im Thesenpapier "Social Bots" des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag verwendet.