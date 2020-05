Bundestag Merkel stellt sich Fragen der Abgeordneten

Nach der Befragung wird der Bundestag über die zunehmenden Fälle von Corona-Infektionen in Fleischfabriken debattieren. Die Grünen hatten eine aktuelle Stunde dazu beantragt. Inzwischen gibt es in mehreren Fabriken hunderte Infektionsfälle unter den meist osteuropäischen Arbeitern. Weitere Themen der Debatte am Mittwoch sind zu erneuernde Einsatzmandate der Bundeswehr in Mali.