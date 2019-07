Familie und Geld Steuerliche Entlastung für kinderreiche Familien?

Für kinderreiche Familien haben sich die Steuerbelastungen in den vergangenen Jahren erhöht. Das beklagt auch MDR-AKTUELL-Hörerin Belinda Bittner. Die alleinerziehende Mutter von drei Kinder und selbstständige Übersetzerin fragt: "Zum Beispiel in Bulgarien ist es so, dass Ehepaare, die drei Kinder oder mehr haben, komplett einkommenssteuerfrei sind. Wie kann es sein, dass Bulgarien das schafft und Deutschland es nicht schafft, Eltern die Einkommenssteuer komplett zu erlassen?"

von Frank Aischmann, Hauptstadtkorrespondent MDR AKTUELL