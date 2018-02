Sachgrundlose Befristung Unternehmen setzen auf Befristung - Betroffene leiden

Es gibt eine Einigung bei der Pflege, es gibt eine Einigung beim Familiennachzug. Doch eine Einigung bei der Befristung von Arbeitsverträgen steht noch aus. Ein Thema, das vor allem junge Menschen betrifft. Etwa 40 Prozent der Neu-Eingestellten in Deutschland sind nur befristet beschäftigt. Millionen Deutsche haben nur einen Vertrag auf Zeit. Wenn eine Befristung ohne Sachgrund erfolgt, will die SPD sie verbieten lassen. Wie blicken Betroffene und Arbeitgeber in Mitteldeutschland auf das Thema?

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL