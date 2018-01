Unmittelbar vor den dem Beginn der Sondierungen über eine Große Koalition geht die CSU weiter auf Konfrontationskurs zu den Sozialdemokraten. Die CSU-Bundestagsabgeordneten wollen auf ihrer am Donnerstag beginnenden Klausur eine harte Haltung in der Asylpolitik beschließen.

Es müsse erreicht werden, dass Deutschland nicht weiter Anziehungspunkt für Flüchtlinge aus der ganzen Welt sei, sagte Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dem "Münchner Merkur". So will die CSU den Zeitraum von 15 auf 36 Monate verlängern, in dem Asylbewerber nur einen Grundbedarf erhalten. Zudem sollten die Leistungen für abgelehnte Asylbewerber eingeschränkt oder auf Sachleistungen umgestellt werden.

Asylbewerber sollten den Schutzstatus erst dann erhalten, wenn ihre Identität in Entscheidungs- und Rückführungszentren zweifelsfrei geklärt wurde. Die Altersangaben angeblich minderjähriger Flüchtlinge sollten obligatorisch überprüft werden. Zur Abwehr von Terrorgefahren soll der Verfassungsschutz auch Minderjährige überwachen dürfen. All diese Forderungen widersprechen der Position der SPD.

Zudem wurden in den vergangenen Tagen weitere Beschlussvorlagen aus der Partei öffentlich, die das Gegenteil von dem festschreiben, was die SPD vertritt: So will die CSU den Wehretat stark erhöhen, die Integration in der EU begrenzen und sozialdemokratische Bildungsreformen zurückdrehen.