Kundendaten Immer mehr Kontoabfragen durch Behörden

Hauptinhalt

Deutsche Behörden fragen offenbar immer öfter Konten von Bürgern ab. So gab es laut Bundesfinanzministerium in den ersten zehn Monaten dieses Jahres 700.000 Kontoabfragen – das sind 100.000 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Aber wer fragt da wen ab? Was wird abgefragt und kann man sich dagegen überhaupt wehren?

von Carolin Fröhlich, MDR AKTUELL