Wie konkret der Hinweis eines Zeugen für eine Belohnung sein muss, ist nicht definiert. Klar ist nur: Er muss zur Erfassung des Täters führen. Im günstigsten Fall kann der Hinweis also auch sehr vage sein. Angenommen, ein Zeuge hat wenige Minuten vor dem Überfall in Leipzig am 4. November eine vermummte Person in einer Nebenstraße gesehen. Wenn das LKA mehrere Verdächtige hat und sich in den Ermittlungen herausstellt, dass nur die eine bestimmte Person in der Nebenstraße sein konnte, kann der Zeuge auch für diesen unkonkreten Tipp eine Belohnung erhalten, ohne die Identität des Täters zu kennen.