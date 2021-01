Frank Rehbein: Die Rentenversicherung greift ausschließlich auf die Daten zurück, die bei Finanzämtern gespeichert sind. Also, aus den Steuererklärungen. Es gibt keine andere Möglichkeit, der Gesetzgeber lässt nur das zu. Wir brauchen die Daten von den Finanzämtern und der Gesetzgeber hat im Gesetzgebungsverfahren natürlich gesehen: Dafür muss eine Steuererklärung abgegeben und ein Bescheid erteilt worden sein. Und das geht nicht für das Jahr, in dem eigentlich die Rente beginnt. Und deswegen hat der Gesetzgeber geregelt, dass man das vorvergangene Jahr nimmt. Wenn man im Jahr 2021 die Rente beginnt, wird das Einkommen aus dem Jahr 2019 abgefragt. Diese Daten sollten dann beim Finanzamt eigentlich vorliegen, wenn die Leute pünktlich ihre Steuererklärung abgegeben haben und der Bescheid erteilt worden ist.

Nun ist aber jemand jetzt bedürftig, weil er erst in Rente gegangen ist, 2019 aber noch gearbeitet hat und das Einkommen laut Steuerbescheid gut aussieht. Oder nehmen wir das Jahr 2020 – Stichwort Corona, viele Selbstständige haben da ja negative Einkünfte. Wie ist das in so einem Fall?